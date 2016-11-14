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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 14/11/2016

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سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 14/11/2016 سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 14/11/2016

اليوم في ، حيث تأثر المعدن النفيس بانخفاض في البنوك، مع تراجع السوق السوداء وتوقفها عن العمل، وانخفض عيار 21 إلى 540 جنيه للجرام الواحد، بينما وصل عيار 18 إلى 460 جنيه للجرام، في حين انخفض الجنيه الذهب إلى 4320 جنيه، يأتي هذا في ظل قرار صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 12 مليار دولار من شأنها إنعاش المخزون الاستراتيجي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي.
سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 14/11/2016
1  عيار 18  460 جنيه
2  عيار 21  540 جنيه
3  عيار 24  620 جنيه
4   الجنيه الذهب   4320 جنيه
5  أوقية الذهب  1227 دولار

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