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سعر الدولار اليوم الاثنين 14-11-2016 في السوق السوداء والبنوك المصرية وانخفاض مستمر

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سعر الدولار اليوم الاثنين 14-11-2016 في السوق السوداء والبنوك المصرية وانخفاض مستمر سعر الدولار اليوم الاثنين 14-11-2016 في السوق السوداء والبنوك المصرية وانخفاض مستمر

يواصل الأمريكي مسلسل الانخفاض داخل الأسواق والبنوك المصرية، هذا الانخفاض الذي بدأ تدريجيا منذ يوم الجمعة الماضية بعد إعلان صندوق النقد الدولي موافقته على القرض المعطى لمصر والذي يبلغ 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، وبالفعل تم الموافقة على الدفعة الأولى من هذا القرض والتي ستمنح لمصر خلال يوم أو يومين تقريبا والتي تبلغ 2،7 مليار دولار، وذلك بعد تفنيذ لجميع شروط صندوق النقد الدولي.

هذا ويتوقع خبراء الاقتصاد المصريين ان يستمر مسلسل نزول سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك المصرية ليصل إلى حد 12 جنيها تقريبا، وذلك في ظل حزمة الإجراءات الحاسمة التي فرضتها المصرية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المصرية، ولعل ألهم هذه القرارات هو قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، هذا القرار الذي يتوقع الكثير أن يقضي قريبا على ارتفاع سعر الدولار.
سعر الدولار اليوم الاثنين في السوق السوداء والبنوك المصرية.

في ظل التغيرات الكثير داخل السوق المصرية عزف الكثير من تجار السوق السوداء عن شراء الدولار، وهذا ما أدى إلى انخفاضه بشكل ملحوظ اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر 2016، حيث وصل سعر البيع اليوم إلى 15:50جنيها للبيع و 15:25 للشراء، أما داخل البنوك المصرية فقد تفاوت سعر الدولار من بنك إلى آخر، ولكن متوسط سعر صرف الدولار في جميع البنوك إلى 15.35 جنيه للشراء و15.75 للبيع.

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