زكى بدر يقدم 10 وصايا لقيادات المحليات الجدد.. أولها سماع شكاوى المواطنين

كتب ماجد تمراز

طالب الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، قيادات المحليات الجدد والذين تم تعيينهم أمس بعد انتهاء المرحلة الأولى من مسابقة المحليات التى تم الإعلان عنها مارس الماضى، لشغل 249 وظيفة بالمحليات "سكرتير عام - سكرتير عام مساعد - ورؤساء أحياء، بدرجات وكيل أول وزارة ووكيل وزارة ومدير عام"، والتى ووصل عددها إلى 39 قيادة جديدة و19 سكرتير عام، بضرورة متابعة شكاوى المواطنين والاهتمام بها وحلها على الفور، فضلا عن مجموعة من الوصايا المتعلقة بطريقة عملهم الجديدة.

وترك الدكتور أحمد زكى بدر للقيادات الجديدة 10 وصايا للتعامل بها فور توليهم مناصبهم الجديدة خلال اجتماعه بهم، والوصايا هى:

1- حسن معاملة المواطنين والاستماع لشكواهم والاهتمام بها باعتبارهم ممثل الحكومة أمام الجماهير.

2- عدم التعامل بالواسطة وتطبيق القانون على حساب الجميع سواء أقارب أو معارف أو رجال الأعمال أو ما شابه ذلك.

3- الُبعد عن الإهمال ودراسة جميع القرارات قبل تطبيقها، وأن يضعوا أنفسهم مكان المواطن والتعامل مع طلباتهم وشكواهم بجدية تامة.

4- بالنسبة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.. الالتزام بالجولات الميدانية للتعرف على المشكلات على أرض الواقع وترك مكاتبهم والاختلاط بالمواطنين بالشارع.

5- التعرف على الطرق الجديدة لإدارة الأزمات حتى يمكنهم توقع الأزمة أو المشكلة قبل حدوثها والعمل على وضع علاج لها، ومتابعة استعدادات كل محافظة بالسيول.

6- البُعد على الشُبهات والأشخاص التى تُزين الحلال حراما والعكس، وعدم منح فرصة لهم لاتخاذ القرارات.

7- متابعة السلع التموينية بالمنافذ التى تُباع بها داخل الأحياء والمراكز والمدن والعمل على توفيرها بشكل مستمر ومخاطبة الجهات المسئولة عنها فى حال عدم توافرها.

8- متابعة المشروعات التى تقوم بها الدولة داخل كل مدينة أو حى بشكل مستمر باعتبار أن كل محافظة مسئولة عن كل المشروعات بها، وتحسين خدمات المواطنين.

9- محاربة مخالفات البناء فى المهد وقبل بنائها، ومطاردة المخالفين فى كل مكان وتطبيق القانون مهما كانت العواقب.

10- التشديد على دور المجالس المحلية فى رقابة ومحاسبة المخالفين من المسئولين بالمحليات بالإضافة إلى إمكانية سحب الثقة من المحافظ نفسه حال كشف فساده.

وكان قد تم قبول حيث تم قبول 18 متقدمًا وتعينهم وفقًا للقانون بينهم 10 من أبناء الشرطة و4 من أبناء القوات المسلحة و4 مدنيين بمنصب وكيل أول وزارة، كما تم قبول 21 متقدم بدرجة وكيل الوزارة بينهم 8 من أبناء الجيش، و7 من الشرطة و6 مدنيين بالإضافة إلى ندب 19 سكرتير عام بـ 19 محافظة.

وأكد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، أن الفائزين فى المسابقة سيتم تعيينهم وفقًا للقانون رقم 5، الذى يحدد كيفية تعيين القيادات من خلال نشر إعلان بالجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب المسابقة عام 2011، وتم فتح الباب مرة أخرى عام 2013، وتم تعيين 10 أشخاص فقط، وتوقفت المسابقة بسبب ظروف الدولة فى تلك الفترة.

وأضاف بدر أن هناك 249 قيادة شاغرة بالمحليات بمختلف المحافظات، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته وقيادات الوزارة للبدء فى تقييم المتقدمين، حيث تقدم 1204 متقدمين بينهم 267 من القوات المسلحة و157 من الشرطة و780 من المدنيين، ووصل عدد المستوفيين منهم 1128 متقدما 260 من أبناء الجيش و154 و714 من المدنيين، مشيرا إلى أنه حضر منهم 1058 متقدما لشغل 143 وكيل أول وزارة و257 وكيل وزارة و658 مديرا عاما.