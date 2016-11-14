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ضبط مدير مخزن سلع تموينية بحوزته 2 طن زيت مجهول المصدر فى حدائق القبة

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ضبط مدير مخزن سلع تموينية بحوزته 2 طن زيت مجهول المصدر فى حدائق القبة ضبط مدير مخزن سلع تموينية بحوزته 2 طن زيت مجهول المصدر فى حدائق القبة

>كتب عبد الله محمود

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، وذلك بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

وأسفرت الحملات عن ضبط "عصام.ل.م" 56 سنة مدير مخزن مواد غذائية وذلك لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهول المصدر، بقصد استخدامه فى إعداد الوجبات الجاهزة، حيث تم ضبط "2.400 طن زيت طعام"، تحــــرر المحضر رقــــم 19047 جنح جزئية قسم الحدائق لسنة 2016.

 


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