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"العدل" تستعرض إنجازات "أبنية المحاكم" وميكنة 112 مكتب شهر عقارى من 400

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"العدل" تستعرض إنجازات "أبنية المحاكم" وميكنة 112 مكتب شهر عقارى من 400 "العدل" تستعرض إنجازات "أبنية المحاكم" وميكنة 112 مكتب شهر عقارى من 400

>كتبت هدى أبو بكر

نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكترونى إنجازات قطاع أبنية المحاكم برئاسة المستشار عبد الهادى محروس، وقالت إنه تم الانتهاء من أعمال تطوير وبناء وترميم عدد من المحاكم والشهر العقارى خلال الفترة الماضية.

وأكدت الوزارة على أنه تم الانتهاء من افتتاح وتطوير 112 مكتب توثيق بعد ميكنتهم على مستوى محافظات الجمهورية، من إجمالى حوالى 400 مكتب هم عدد مكاتب الشهر العقارى بمختلف المحافظات.


> وهو ما سهل عملية تسجيل الملكية بمكاتب الشهر العقارى، وجارى استكمال أعمال التطوير والميكنة على باقى المكاتب بالجمهورية، ومن ضمن المكاتب التى سيتم تطويرها مكتب توثيق الجديدة، ومكتب توثيق نادى مجلس الدولة، ومكتب توثيق نادى قضايا الدولة، ومكتب توثيق مدينة نصر، ومكتب توثيق الوايلى، ومكتب توثيق القبة، ومكتب توثيق أبو النمرس.

وأضافت وزارة العدل، فيما يتعلق بقطاع أبنية المحاكم، أنه تم الانتهاء من ترميم عدد من المحاكم منها محكمة ملوى، ومحكمة أبو قرقاص، علاوة على المشروعات التى قاربت على الانتهاء منها، منها محكمة حوش عيسى، ومحكمة سفاجا.

كما تجرى الوزارة أعمال ترميم وصيانة ل 30 محكمة ومقر شهر عقارى، فضلا عن أن هناك مشروعات تم افتتحاها، منها مكتب النائب العام بالتجمع الخامس،و مجمع محاكم بنها.
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