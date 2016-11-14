أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط عاطل بحوزته كارنيه شرطة مزور

Google+ Print
ضبط عاطل بحوزته كارنيه شرطة مزور ضبط عاطل بحوزته كارنيه شرطة مزور

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة ثان مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل وبحوزته كارنيه شرطة مزور، استخدمه لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة أنه أثناء مرور قوة أمنية بامتداد شارع رمسيس مع تقاطعه بشارع النصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، استوقفت المتهم "مصطفى.ع.ع" 46 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء استقلاله سيارة ملاكى ماركة "جيلى"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور منسوب صدوره لوزارة الداخلية إدارة النقل والمواصلات، وبمناقشة اعترف بتزوير الكارنيه لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365