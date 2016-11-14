ضبط عاطل بحوزته كارنيه شرطة مزور

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة ثان مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التزوير. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على عاطل وبحوزته كارنيه شرطة مزور، استخدمه لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة أنه أثناء مرور قوة أمنية بامتداد شارع رمسيس مع تقاطعه بشارع النصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، استوقفت المتهم "مصطفى.ع.ع" 46 سنة حاصل على دبلوم تجارة ومقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، أثناء استقلاله سيارة ملاكى ماركة "جيلى"، وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه مزور منسوب صدوره لوزارة الداخلية إدارة النقل والمواصلات، وبمناقشة اعترف بتزوير الكارنيه لتسهيل تحركاته ومروره من الأكمنة والمنافذ الحدودية.