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توريد 200 طن أرز شهريا للسلع التموينية من مضارب القطاع الخاص

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توريد 200 طن أرز شهريا للسلع التموينية من مضارب القطاع الخاص توريد 200 طن أرز شهريا للسلع التموينية من مضارب القطاع الخاص

>كتبت سماح لبيب

بدأت فيه مضارب الأرز من القطاع الخاص، فى تنفيذ خطتها مع وزارة والتجارة الداخلية، توريد 200 طن من الأرز الأبيض شهريا للسلع التموينية، اعتبارا من الأسبوع الجارى، حتى الوصول بالكميات المورده إلى 25 ألف طن.

 

وكشف مصدر مسئول بوزارة التموين لـ"اليوم السابع" أن سعر توريد طن الأرز يبلغ 4300 جنيه، وأن الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية ستقوم بالدفع الفورى للمضرب، الذى سيقوم بتوريد الأرز معبأ فى أكياس زنة الكيس واحد كيلو جرام لصالح الشركة العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة لتوزيعها الكميات بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن تسليم كميات الأرز ستقوم على المواصفات القياسية المتبعة فى تحديد نسبة كسر الأرز بكل كيلو، على أن ترفض الوزارة أى كميات تخالف المواصفات القياسية المطروحة، حفاظا على جودة الأرز المطروح للمستهلك على البطاقات التموينية.

 

وأشار المصدر، أن هناك اتفاق بين الإدارة العامة لمباحث التموين وأصحاب مضارب الأرز بالتوريد للوزارة، ولكن مع توفير كافة سبل الأمان للسيارات المحملة بالأرز الأبيض والشعير لتجنب تعرضهم للخسائر، وهو ما تقوم به وزارة التموين.

 

يذكر أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتحقيق احتياطى من السلع الاستراتجية لمدة 6 شهور، من أجل تحقيق التأمين المستقبلى للسلع الأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة، خاصة أن البنك المركزى وفر مليار و800 مليون دولار لاستيراد السلع التموينية التى تكفى حاجة البلاد للمدة المذكورة 6 أشهر.


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مصر 365

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