متى تصبح الشقة من حق الزوجة؟

كتبت نرمين سليمان

"الشقة من حق الزوجة".. من أبرز الأفلام التى جسدها الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وبالرغم من الكوميديا التى طغت على الأحداث، إلا أن الفيلم تضمن إشكالية هامة حول الوضع القانونى للشقة عقب انفصال الزوجين.

شرح المحامى بالنقض شعبان سعيد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، متى تنتقل الشقة للزوجة، ومتى تصبح ملكية الشقة مشتركة بين الزوجين:

- الشقة من حق الزوجة الحاضنة فقط "سن الحضانة للأطفال حتى 15 عاما".

- يتم طرد الزوجة من الشقة، عقب تخطى أولادها سن الحضانة.

- البنت عقب بلوغها 15 عاما من حقها الاختيار فى أن تعيش مع والدها أو والدتها، وفى الحالة الأخيرة، يتم طرد الزوجة وابنتها من الشقة ولا يحصلن على أجر مسكن.

- فى حالة الطلاق، وإذا كانت الزوجة حاملا، فتكون الشقة من حقها حتى تضع مولودها، ويستمر تمكينها للشقة فى حالة ولادة الطفل بسلامة، أما فى حالة وفاة الطفل فتسلم الشقة للزوج.

الشقة بالمشاركة بين الزوجين

- فى حالة الخلافات الزوجية التى تصل لإقامة الزوجة دعوى طلاق أو خلع، وإذا طرد الرجل زوجته من المسكن، فمن حقها أن تتمكن من العودة للشقة ولكن ما دامت العلاقة الزوجية ما زالت قائمة ولم يصدر حكم بتطليقها، وحينها يصدر المحامى العام لنيابات الأسرة قرارًا بتمكنيها من مسكن الزوجية ولكن بالمشاركة مع زوجها.

- إذا ألقى الزوج يمين الطلاق على زوجته "طلاق رجعى"، فيجوز له إرجاعها خلال فترة العدة دون موافقتها، وفى تلك الفترة تكون الشقة من حق الزوجين.

متى تحصل الزوجة على أجر مسكن

- إذا كانت الزوجة ليس لها مسكن خاص، وكان الزوجان مقيمين مثلًا فى منزل أقاربهما، فبعد الطلاق من حق الزوجة الحصول على أجر مسكن يحدده القضاء، حسب الظروف الاجتماعية والاقتصادية للزوجين، وبما يتناسب مع دخل الزوج.

حيلة الأزواج للهروب من تسليم شقته للزوجة

هناك أمر شائع الحدوث وهو عند اختلاف الزوجين، يلجأ الزوج لبيع الشقة خوفا من حصول الزوجة عليها، وفى هذه الحالة يكون من حق الزوجة قبول استبدال الشقة بأخرى أو الحصول على أجر مسكن.