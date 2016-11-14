الثلاثاء.. الطلائع يعسكر للاتحاد السكندرى

كتب - هيثم عويس

قرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة أحمد سامى دخول الفريق فى معسكر مغلق الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى باستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الأسبوع التاسع للدورى .

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز السادس برصيد 13 وبفارق الأهداف عن الاتحاد السكندرى الذى يحتل المركز الخامس بجدول الدورى بنفس الرصيد من النقاط .

ويسعى الجهاز الفنى لطلائع الجيش الخروج بنتيجة إيجابية فى تلك اللقاء للتعبير عن أنفسهم فى أول لقاء رسمى لأحمد سامى بعد تصعيده كمديرا فنيا للفريق خلفا لأحمد العجوز الذى رحل عقب اللقاء الأخير أمام بتروجت والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله .