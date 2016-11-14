مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا يصل قرية شما لإقناع الأهالى بفتح الطريق

المنوفية _ محمد فتحي

وصل منذ قليل، اللواء محمد مسعود، مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، يرافقه اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، إلى قرية شما التابعة لمركز أشمون، وذلك لمحاولة إقناع أهالى القرية، بإعادة فتح الطريق وشريط السكة الحديد، بعد قطعهما فور مقتل أحد أفراد القرية على يد أحد أفراد عائلة أبو حريرة.

كان اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من المقدم محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز أشمون، من مصرع محمد عيسى العليمى 45 عاما مصابا بطلقات عديد فى الجسد لم يتم حصرها وذلك إثر قيام عائلة أبو حريرة، قتله بسبب رفضه بالاشتراك مع آخرين تلك العائلة التى قتل 6 أفراد منذ ما يقرب من 5 أعوام، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.