اليوم.. البابا تواضروس الثانى يرأس سيمنار المجمع المقدس بتشكيله الجديد

يرأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سيمنار المجمع المقدس للكنيسة القبطية بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون فى أول اجتماع للمجمع بتشكيله الجديد بعد رسامة الأساقفة الأنبا بيتر والأنبا إبراهام والأنبا كيرلس الأساقفة بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويخصص المجمع المقدس سيمنار نوفمبر السنوى هذا العام لمناقشة قضية التراث والهوية القبطية، ويستضيف عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين فى هذا المجال.

وكان عدد من أساقفة المهجر قد بدأوا التوافد على مصر لحضور سيمنار المجمع بينهم أنبا سوريال اسقف ملبورن وانبا انطونيوس مطران القدس وأنبا سرابيون مطران كاليفورنيا.