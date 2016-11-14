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جوائز في التصميم لجامعة المؤسس

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جوائز في التصميم لجامعة المؤسس جوائز في التصميم لجامعة المؤسس

بين 26 مشاركة لجامعات سعودية وخليجية، حصد قسم الإسكان- التصميم الداخلي والأثاث بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، المراكز الثلاثة الأولى لفئة "تصميم الأثاث" للنسخة الثامنة في مسابقة معرض الأثاث والديكور فيما تقدمت شركات عالمية ومختصة بعروض لتصنيع وإنتاج مشروعين من المشاريع الثلاثة الفائزة في الجائزة.

بعد زيارة جناح قسم الاسكان- تصميم داخلي واثاث.

وأوضح الدكتور رضا بهي الدين عضو هيئة التدريس بالكلية أن الفائزات: وئام فطاني، عن مشروعها "رواح عبارة عن قطعة أثاث لشراشف الصلاة، حنان عبدالله عن مشروعها "لعبة النحل" وهي لعبة خاصة بالأطفال تساعد في التقليل من أعراض التوحد والاكتئاب، رهف بخاري عن مشروعها الكرسي المتحول، ويجمع بين كرسي الطعام الخاص بالأطفال والكبار في قطعة واحدة.

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