أطفال الشهرة

فتيات دون العاشرة من العمر يملكن آلاف المعجبين والمتابعين، ووسائل الإعلام ساعدتهن في البروز والظهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهن يضعن مساحيق التجميل ويرتدين آخر صيحات الموضة للصغار، ويقفن أمام عدسات المصورين بحركات مقتبسة، فيما يرى أهلهم بأن موهبة ابنتهم نوع من التغيير والانفتاح على المجتمع إضافة إلى الربح المادي والمعنوي الذي يحصده الأهل من هوس غير معتدل، فهل أصبح سحر الأضواء والشهرة قادر على اغتيال الطفولة مما جعلهن صورة جميلة أمام أعين الناس لحصد أكبر عدد من المتابعين؟

بهذا الخصوص أوضحت المستشارة التربوية الدكتورة مها عبداللطيف الكلاب بقولها "الموهبة هبة الله يضعها في أطفال بعينهم سواء مواهب في التمثيل أو الغناء أو عرض الأزياء ويهتم بعض الأهالي بهذه المواهب بصورة مبالغ فيها ويغفلون الجانب النفسي والاجتماعي والسيكولوجي في حياة الطفل.