أمير الرياض يؤدي الصلاة على الأمير سلمان بن فواز

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر امس صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن فواز بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وذلك في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مصعب بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي، وإبن الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير فواز بن سلمان بن فواز بن سعود.

كما أدى الصلاة مع سموه معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الأستاذ عبدالله بن مجدوع القرني.

أمير الرياض متلقياً التعازي في الراحل - رحمه الله -

سماحة المفتي وأصحاب السمو أثناء أداء صلاة الميت على الأمير سلمان

المشيعون يحملون جثمان الفقيد بعد الصلاة عليه (عدسة/ حسين العجيبي)