«التنمية الاجتماعية» تشارك في ملتقى «الوقاية من التحرش بالأطفال»

تشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للحماية الاجتماعية في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال الذي ينظمه الأمن العام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وذلك مساء غدٍ الثلاثاء بفندق الريتز كارلتون بالرياض. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، بأن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بالوزارة سوف يكون لها مشاركة في الملتقى تتمثل في كلمة للوزير وكلمة لوكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة بالإضافة إلى ثلاثة متحدثين من الحماية الاجتماعية لحضور الجلسات العلمية وكذلك المشاركة في المعرض المصاحب بعدد من المطبوعات التي تخص الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية تتولى خدمة ضحايا العنف الأسري للأطفال دون سن 18 والمرأة أياً كان عمرها، مؤكداً بأن وحدات الحماية الاجتماعية هي دور مخصصة لاستقبال ضحايا العنف الاسري وتهدف لتحقيق مصلحة الطفل الفضلى وحمايته من كل اشكال الايذاء والاهمال وضمان حقوقه ونشر الوعي بحقوقه وتعريفة بها وفق الشريعة الاسلامية والاتفاقات الدولية. وبين أبا الخيل أنه تم تشغيل مركز تلقي البلاغات من خلال القطاع الخاص لاستقبال جميع بلاغات العنف الموجه نحو المرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن 18 من خلال رقم موحد (1919) وتكوين فرق حماية في جميع المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات، كما تم إنشاء 17 لجنة حماية موزعة في عدة مناطق في المملكة مكونة من بعض القطاعات الحكومية منها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى افتتاح عدد من وحدات الحماية الاجتماعية تابعة لفروع الوزارة.