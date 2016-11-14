إخراج مؤهلات وطنية توازي العالمية أهم أطروحات ملتقى الممارسات

نظمت هيئة تقويم التعليم ملتقى دوليا يجمع ممارسات دولية للأطر الوطنية للمؤهلات بفندق "الفورسيزن" بالرياض مؤخرا. واستقطب الملتقى أهم الدول التي تفوقت في بناء وتطبيق إطار وطني للمؤهلات بالتعاون مع البنك الدولي، ويهدف الملتقى إلى تقديم نماذج لأفضل وأهم التجارب الدولية في عملية بناء وتطبيق الأطر الوطنية للمؤهلات، بالإضافة لتمكين موائمة هذا الإطار مع الأطر الدولية للاعتراف به دولياً، كما تم التطرق لعرض نتائج دراسة المقارنات الدولية للأطر مع الإطار السعودي للمؤهلات والتي تثبت جاهزية وتكامل منظومة الإطار السعودي.

من جهته، أفاد محافظ هيئة تقويم التعليم د. نايف الرومي، أن الهيئة اهتمت بتقديم نماذج دولية من خلال هذا الملتقى، والذي يعتبر منصة تجمع الخبراء وتطرح التجارب الدولية الناجحة بهدف تعميم الثقافة ونشر الوعي لأصحاب العلاقة من الشركاء والمستفيدين، وذلك بتسليط الضوء على الطرق والسياسات التي تبنتها هذه الدول في بناء إطار وطني للمؤهلات وتوضيح الفوائد العائدة على دولهم، من خلال تجسيد إطار يوحد المعايير ويصنف المؤهلات في مستويات ويركز على نتائج التعليم والتدريب ويرتقي بجودة المؤهلات الوطنية.

وأكد الرومي أن من أهم الأطروحات كيفية إخراج مؤهلات وطنية في المملكة توازي المؤهلات العالمية من حيث الكفاءات والمهارات والمعارف التي ترفع من قدرات الكوادر البشرية في المملكة ومتماشية مع ما يطلبه منهم سوق العمل، ومسايرة لمتطلبات العمل حسب رؤية 2030. كما أكدت مساعد المحافظ للإطار السعودي للمؤهلات بالهيئة د. خلود أشقر، على أهمية بناء منظومة متكاملة وشاملة تعنى بالارتقاء بالمؤهلات الوطنية لتحقق دفع عجلة التنمية العلمية والاجتماعية والاقتصادية وسعِدت أن الملتقى حقق أهدافه المنشودة.

د. أشقر: ارتقاء بالمؤهلات الوطنية هدف الملتقى