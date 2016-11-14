الشريف: «نبراس» مظلة لتوحيد الجهود للقضاء على المخدرات

شاركت المملكة ممثلة في الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية ورئيس مجلس إدارة مشروع "نبراس" عبدالإله بن محمد الشريف في ملتقى (المواطنة وتعزيز قيم الولاء والانتماء) الذي أقيم بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت.

واستعرض الشريف خلال ورقته الجهود التي تبذلها المملكة في إطار محاربتها للمخدرات، مبيناً حجم استهداف المملكة المتمثل في الكميات الضخمة التي تم ضبطها، حيث أحبط في عام 1435 تهريب 100 مليون قرص إمفيتامين، وبفضل اليقظة الأمنية تناقصت الكميات المضبوطة في عامي 1436 و1437هـ الى 66 مليون قرص، و51 مليون قرص على التوالي"، وكذلك في باقي أنواع المخدرات الأخرى كالحشيش والهيروين، بالإضافة إلى الأدوية المحظور تناولها إلا بإشراف طبي دقيق.

وأكد أن رؤية "نبراس" تهدف للوصول إلى الريادة العالمية في مجال الأعمال الوقائية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال توحيد الجهود وتنسيق مختلف البرامج الوطنية، في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتطبيق المعايير والخطط النموذجية، لتحقيق التكامل والفاعلية والجودة في مجال أعمال الوقاية من المخدرات وخفض نسبة الجريمة المرتبطة بالمخدرات.

وأوضح الشريف أن أركان الوقاية في "نبراس" تتمثل في ثلاثة عناصر: الأول خفض الطلب على المخدرات وذلك بالتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات بإقامة برامج توعوية وإرشادية لكل فئات المجتمع في كل مكان عن طريق الإذاعة والتليفزيون والمحاضرات وورش العمل والندوات، إضافة إلى استخدام كل وسائل التواصل الحديثة، والثاني خفض العرض من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية بإحباط تهريب المخدرات إلى داخل البلاد، أما الثالث فالعلاج والتأهيل لمن وقع في بؤرة الإدمان، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة.