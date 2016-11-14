«هوريكا 2016» ينطلق في الرياض وسط توقعات بعقد صفقات كبرى

نيابة عن رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض م. احمد الراجحي افتتح نائب غرفة الرياض م. منصور الشثري مساء أمس الدورة السادسة لفعاليات معرض "هوريكا السعودية 2016" بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، والذي نظمته الشركة السعودية للمعارض والتسويق "سيمارك" وبحضور عدد من السفراء وممثلي السفارات في المملكة من بينهم سفراء الهند والسودان واستراليا والنمسا ومستشار السفارة الفرنسية للعمل الثقافي وممثلو السفير الكويتي واليمني حيث توجه نائب رئيس الغرفة التجارية ورئيس مجلس ادارة الشركة السعودية "سيمارك" وكبار الضيوف والمدعوين ورجال الأعمال لقص شريط الافتتاح معلنين انطلاق فعاليات وانشطة المعرض المتخصص في الضيافة والأغذية والمشروبات.

وتجول الشثري بين أجنحة المعرض، والتقى العارضين وشاهد المنتجات الجديدة التي تقدمها هذه الشركات ووقف على استعدادات الجهات المشاركة في المعرض والتي بلغت 200 شركة مشاركة وعارضة وصالون طهي ومسابقات.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لتنظيم المعارض والتسويق "سيمارك" سعود الراجحي أن هناك توقعات للكثير من المختصين والخبراء عن عقد العديد من الصفقات الكبرى بين الشركات الغذائية المشاركة قياسا على ما تم في العام الماضي والذي بلغت صفقاته ما يقارب المليار ريال باعتبار ان "هوريكا السعودية" اصبحت مكانا مميزا لالتقاء أصحاب الاختصاص في مجالات الاغذية والمشروبات والضيافة.

وعن الاقبال الملحوظ للشركات للمشاركة في "هوريكا 2016 " أكد الراجحي أن الشركات تجده ارضا خصبة لتنفيذ عمليات البيع وطرح المنتجات الجديدة والترويج لها وقياس مدى تقبلها من الجمهور والعملاء والمختصين من عدمها من خلال منصات اوجدت ليقف الخبراء والمختصون لمشاهدة جميع عروض المنتجات الجديدة تحت سقف واحد ودليل هذا النجاح استمرار ٧٠٪‏ من عملاء هوريكا ٢٠١٥ للمشاركة في هوريكا٢٠١٦.

واوضح الراجحي ان هناك نسبة نمو تقدر بـ ٢٩،٥ عن العام الماضي وهذا دليل نجاح آخر ودافع قوي نحو مزيد من النجاحات مستقبلا.

وابدى سعادته بمشاركة جمعية إطعام للعام الثالث على التوالي وقد وقعت عقود مع عدد من الفنادق والمطاعم لجمع فائض الاطعمة واعادة تدويرها والتأكد من سلامتها وتغليفها ومن ثم توزيعها على المحتاجين عن طريق جمعيات متخصصة ومتطوعين يعملون لتعزيز هذا الجانب الاجتماعي الانساني النبيل. وبين ان هناك مهرجانا، سيقام خلال الاشهر القادمة تحت اسم مهرجان الرياض للاطعمة والحدائق يستقطب من خلاله الشركة اهم المطاعم العالمية والفنادق وشركات الاطعمة والتوريد ليكون متاحاً لجميع افراد المجتمع والعائلات للحضور والاطلاع والمشاركة والعروض والتذوق في خط مختلف عن هوريكا التي تهتم بالشركات والعرض والطلب لكونه معرضا تجاريا بحتا يخص في اغلب عروضه وفعالياته اصحاب الاختصاص من شركات ومطاعم وفنادق لعقد صفقات تجارية في مجالات الغذاء والمشروبات والضيافة والفندقة والتجهيزات ولكنها في النهاية تصب في مصلحة المستهلك الذي يبحث عن الافضل من الاغذية والارقى من التجهيزات والاعلى من الجودة وهذا ما يحققه هوريكا لهم من خلال هوريكا عاما بعد عام.

الشثري والراجحي في جناح إحدى الشركات