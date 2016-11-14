ضبط نازح هدد مواطنة بنشر صورها

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على "نازح" في العقد الثالث من العمر، إثر تورطه في تهديد مواطنة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان إنه في إطار التنسيق المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة المنطقة، وبناءً على الشكوى المقدمة من إحدى المواطنات ضد شخص غير معروف الهوية هددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها مقابل مبلغ مالي، فقد اتخذت إدارة التحريات والبحث الجنائي جملة من الإجراءات البحثية بعد التحقق من صحة الاتهام، أسفرت عن ضبط "نازح" في العقد الثالث من العمر، وبحوزته أجهزة الجوالات المستخدمة وتم تحريزها.

وأضاف أنه جرى إيقافه بمركز شرطة الملز وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية ومكافحة الجرائم المعلوماتية بحقه حسب الاختصاص.