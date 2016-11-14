مواطنون يكشفون محطة تخلط البنزين على طريق رماح - الرياض

اكتشف مواطنون عملية غش تجاري تقوم بها إحدى محطات الوقود الواقعة على الطريق السريع الرابط بين محافظة رماح ومدينة الرياض.

واعترف عمال المحطة بخلط "بنزين 95" مع "بنزين 91"، مبررين ذلك بخطأ وقع فيه سائق ناقلة الوقود الذي أفرغ حمولة الناقلة في الخزان عن طريق الخطأ.

ووقعت مشاجرة بين بعض المتضررين وبعض العمل، فيما حاول آخرون إقناع العمال بإغلاق المحطة حتى تتم معالجة المشكلة.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار تلقيها بلاغاً بالحادثة، لافتة إلى أن بلدية محافظة رماح تولت إقفال مضخات المحطة، وتم استدعاء مسؤولي المحطة لاستكمال الإجراءات.