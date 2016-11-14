التحقيق مع «محامٍ» أجبر مواطنة على توقيع شيك بعشرة ملايين

بدأت جهات مختصة التحقيق في قضية ضد "محامٍ" في محافظة جدة انتحل شخصية رجل أمن، وأجبر مواطنة على توقيع شيك بمبلغ تجاوز عشرة ملايين ريال.

وبحسب مصدر لـ"الرياض"، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تقدم المواطنة -تحتفظ "الرياض" باسمها-، بشكوى إلى الجهات المختصة في محافظة جدة ضد المحامي لحصوله على شيك موقع من قبلها عن طريق الاحتيال والإكراه.

وأكدت المواطنة في الدعوى -حصلت "الرياض" على نسخة منها-، والتي قدمتها لجهات الاختصاص، بأن القضية تنحصر في حضور شخصين طلب أحدهما منها الحديث معها معرفاً بنفسه أنه رجل أمن، مشيرة إلى أنها طلبت منه أن يظهر بطاقته فرفض، وأخذ يهدد ويطلب منها مرافقته، وذهبت معه إلى مكتب تبين لاحقاً أنه مكتبه كمحامٍ، وأخذ يهددها، وذكر بأنه يطالب لعدد من المدعين ضدها، وأنه سوف يسجنها في حال لم توقع الشيك محل القضية.

وأضافت: "لم يكتف المذكور بذلك بل تقدم بالشيك الذي أخذه مني بالإكراه، والاحتيال وذلك لدى الشرطة مطالباً بمبلغ باسمه يفوق العشرة ملايين ريال، إضافة إلى تشويه سمعتي بأنني محتالة، ونصابة ليستفيد مادياً مستغلاً ما قام به من تهديد، وأفعال وأعمال لا يقرها الشرع، ولا النظام مدعياً نفوذه وما يملكه من واسطة".

وطالبت المواطنة في دعواها بمعاقبة المحامي في الحق العام لانتحاله صفة وشخصية رجل الأمن، وإكراهه لها بالتوقيع على شيك يحتوي على ملايين الريالات دون مستند شرعي.