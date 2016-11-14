تداول: لدينا عدد من طلبات الإدراج للصناديق العقارية وسيتم الانتهاء منها قريباً

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" خالد الحصان ان "تدوال" لديها عدد من طلبات لصناديق عقارية القائمة وسيتم الانتهاء من اعتمادها في الفترة القريبة، مؤكدا ان المستثمر الأجنبي له الحق في الدخول في الصناديق العقارية كما هو مسموح في سوق الأسهم، كما ان له الحق في شراء وحدات كثيره، ولايوجد له حدود في الاستثمار في الصندوق العقاري. وأضاف الحصان في تصريح صحفي عقب تدشين شركة السوق المالية "تدول" أمس في مقرها صندوق شركة الرياض"ريت" العقاري ان الشركة العقارية لها الحق في إصدار اكثر من صندوق عقاري، وكذلك الرفع في رأس ماله بالسوق، مشيرا إلى ان لائحة الصناديق العقارية تنص على ان الشركة لها الحق في الاستثمار خارج المملكة بنسبة لاتتجاوز الـ25% من رأس مالها. قال " إن للمستثمرين الأجانب الحق في تملك أي حصص في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق المالية السعودية دون حد أقصى للملكية. مضيفا خلال إطلاق أول صندوق استثمار عقاري متداول في السوق امس ، أن التملك في هذه الصناديق ، مثله مثل صناديق الاستثمارا بشكل عام، يكون لوحدات في الصندوق وليس تملكا مباشرا.

من جهته أوضح نائب رئيس بشركة الرياض المالية عادل العتيق، انه وبالرغم من الركود العقاري بالسوق وخاصة الارضي البيضاء، إلا ان شركة الرياض "ريت" لم تتأثر من الركود بسبب تنوع منتجاتها العقارية وخاصة ان الشركة لديها عقود إيجار متوسطة وبعيدة المدى لاتقل عن سبع سنوات. وبين العتيق ان شركة الرياض "ريت" رِأس مالها 500 مليون ريال ولديها استثمارات في خمس عقارات بقيمة 420 مليون ريال، وكذلك عقار تحت التطوير بقيمة تصل إلى 65 مليون ريال، مبينا ان مدير الصندوق يقوم بتقييم العقارات كل 6 أشهر وهو لايؤثر على رأس مال الشركة. وعن المقييمن المعتمدين من قبل هيئة التقييم، فأوضح العتيق ان شركة الرياض "ريت" تتعامل مع مقييمن لديهم رخص مؤقتة ويعملون الآن على إجراءات الرخصة المعتمدة من قبل هيئة التقييم.

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة الرياض المالية علي القويز ، بأن الهدف من توزيع 90 %من أرباح صناديق الاستثمار العقاري المتداولة، للحد من المخاطر على الملاك للصنايق، ومنعا لإعادة استثمار هذه الأموال مرة أخرى بمخاطر أعلى.