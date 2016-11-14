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ولي ولي العهد ووزير الدفاع الماليزي يبحثان أوجه التعاون

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ولي ولي العهد ووزير الدفاع الماليزي يبحثان أوجه التعاون ولي ولي العهد ووزير الدفاع الماليزي يبحثان أوجه التعاون

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مكتبه بالمعذر أمس مع معالي وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين.وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون خاصة في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

حضر الاجتماع معالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ رأفت الصباغ وعدد من المسؤولين في البلدين.

اللقاء بحث تطورات الأحداث

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