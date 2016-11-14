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خادم الحرمين يستقبل القادة وجموع المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

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خادم الحرمين يستقبل القادة وجموع المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز خادم الحرمين يستقبل القادة وجموع المعزين في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصره بعرقة في الرياض مساء أمس، عدداً من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي قادة ومبعوثي عدد من الدول الشقيقة والصديقة كما استقبل الملك سلمان أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعاً غفيراً من المواطنين الذين قدموا لتقديم العزاء والمواساة للملك المفدى في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله.

وقد أعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره للجميع على مشاعرهم الطيبة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنته. كما تلقى الملك سلمان اتصالات هاتفية أمس من عدد من أصحاب الجلالة والفخامة عبروا فيها عن عزائهم ومواساتهم في وفاة الأمير تركي بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ.

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التعازي في وفاة الفقيد

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