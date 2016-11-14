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مؤتمر دولى للجراحة والمناظير والأورام بطب سوهاج الأربعاء المقبل

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مؤتمر دولى للجراحة والمناظير والأورام بطب سوهاج الأربعاء المقبل مؤتمر دولى للجراحة والمناظير والأورام بطب سوهاج الأربعاء المقبل

>سوهاج محمود مقبول

قال الدكتور صفا محمود السيد القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، إن قسم الجراحة العامة بكلية طب سوهاج ينظم المؤتمر السنوى الدولى الثانى للجراحة والمناظير والأورام على مدار يومى 16و17 نوفمبر الجارى.

وأضاف أن المؤتمر يشارك به أكثر من 50 عضو هيئة تدريس وأستاذ جراحة عامة من مختلف الجامعات المصرية "القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، المنيا، أسوان وجنوب الوادى وجامعة قناة السويس".

وقال الدكتور علاء السيوطى رئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب، إن المؤتمر سوف يناقش أكثر من 55 ورقة بحثيه تتناول عددا من الموضوعات كالجديد فى علاج أمراض السمنة المفرطة، والجديد فى علاج أورام القولون والشرج، وكذلك جراحات الثدى التجميلية إضافة إلى أنه يناقش الطرق الحديثة فى علاج أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية. 


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