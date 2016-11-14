دورة تدريبية عن أمراض القشريات بمعهد الاستزراع السمكى لجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

ينظم معهد الاستزراع السمكى وتكنولوجيا الأسماك بجامعة قناة السويس الدورة التدريبية السادسة لعام 2016 بعنوان "أمراض الأسماك والقشريات (تشخيص - وقاية - علاج )"، وتعقد الدورة على مدار أربعة أيام من الخميس 17 حتى الأحد 20 نوفمبر الحالى بمقر المعهد بالجامعة القديمة، وتأتى هذه الدورة تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور عاطف ابو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عام الدكتور أحمد محمد حسن عميد معهد الاستزراع السمكى وإشراف الدكتورة عبير عبد الوهاب وكيل المعهد لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أحمد حسن أن الهدف من الدورة هو تعريف مفهوم الاستزراع السمكى وأهمية العناصر المختلفة فيه وكيفية تشخيص ومقاومة أمراض الأسماك، ويحاضر فيها مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين فى هذا المجال.

وأضاف عميد المعهد أن محاضرات يوم الخميس 17 نوفمبر تبدأ بمحاضرة عن "مقدمة عن أهم الأمراض للأسماك وطرق السيطرة عليها" ويحاضر فيها الدكتور أحمد محمد حسن عميد المعهد، والمحاضرة الثانية "الأمراض البكترية التى تصيب الأسماك والقشريات" والمحاضرة الثالثة " الطرق المعملية والتوصيف الجزيئى لتشخيص الأمراض البكتيرية ويحاضر فيهما الدكتور إسماعيل عبد المنعم أستاذ أمراض الأسماك كلية الطب البيطرى وتشاركه فى المحاضرة الثالثة الدكتورة عبير عبد الوهاب وكيل معهد الاستزراع السمكى.

وتبدأ محاضرات يوم الجمعة 18 نوفمبر بمحاضرة للدكتور محمد السيد أبو العطا أستاذ أمراض الأسماك عن "الأمراض الطفيلية التى تصيب الأسماك والقشريات" والمحاضرة الثانية تشاركه الدكتورة عبير عبد الوهاب فى محاضرة عن " الطرق المعملية والتوصيف الجزيئى لتشخيص الأمراض الطفيلية "، ومحاضرتى يوم السبت 19 نوفمبر للدكتور محمد الشهيدى أستاذ الفيرولوجى بكلية الطب البيطرى الأولى بعنوان "الأمراض الفيروسية التى تصيب الأسماك والقشرية"، والمحاضرة الثانية " الطرق المعملية والتوصيف الجزيئى لتشخيص الأمراض الفيروسية "تشاركه الدكتورة إيمان كمال مدرس الفيرولوجى.

فى حين تأتى محاضرة اليوم الختامى الأحد 20 نوفمبر "طرق تشخيص الأمراض من خلال فحص الدم والأجسام المناعية" للدكتور محمود محمد العدوى من المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسية، وأضافت الدكتورة عبير عبد الوهاب أن الدورة تستهدف طلاب الدراسات العليا وطلاب البحوث وطلاب الجامعة والمهتمين فى مجال الاستزراع السمكى.