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مرتضى منصور: "كوبر بيقلد خطة مؤمن سليمان"

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مرتضى منصور: "كوبر بيقلد خطة مؤمن سليمان" مرتضى منصور: "كوبر بيقلد خطة مؤمن سليمان"

>كتب أحمد طارق

هنأ المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، المصريين، بعد الفوز الكبير الذى حققه الوطنى على نظيره الغانى بثنائية نظيفة، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لتصفيات مونديال 2018 بروسيا.

وقال "منصور" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، :"ببارك لمؤمن سليمان أن كوبر بيقلده ودى نفس خطة فوز الزمالك على الأهلى".


>وتابع منصور قائلاً :"محدش ينطق بعد كده ويقول مؤمن سليمان فاشل، وكوبر كان يشاهد مباريات سليمان وليس غانا قبل هذه المباراة".


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