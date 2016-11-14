الإصابة تبعد باسم مرسى عن الملاعب 6 أسابيع

كتب أحمد طارق

أكد "إينو" مرافق باسم مرسى، مهاجم الزمالك والمنتخب الوطنى، أن اللاعب أجرى أشعة على ظهره، واتضح أنه مصاب بضغط بين الفقرة الرابعة والخامسة بالعمود الفقرى، موضحاً أن الطبيب أبلغه بأن اللاعب سيحتاج لفترة علاج تتراوح ما بين شهر وشهر ونصف.

أضاف "إينو" خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع الإعلامى كريم شحاتة، عبر شاشة "النهار رياضة"، أن باسم مرسى تعرض للإصابة فى الشوط الأول من المباراة، إلا أن البنج الموضعى الذى تلقاه جعله لا يشعر بالإصابة مما أدى إلى تفاقهما.

أوضح مرافق اللاعب بالمستشفى، أن باسم مرسى سيعود إلى القاهرة عصر اليوم الاثنين، ليخضع لكشف طبيى أخر تحت أشراف طبيب الزمالك لتوضيح مدى إصابته بشكل أدق.

وكان باسم قد تعرض للإصابة فى فقرات الظهر فى مباراة المنتخب الوطنى اليوم أمام منتخب غانا والتى انتهت بفوز الفراعنة بثنائية نظيفة، ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018.