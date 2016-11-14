أعضاء بجسم الإنسان يمكن أن يعيش بدونها.. أهمها المعدة

كتبت نهى طارق

كل جزء في جسم الإنسان له وظيفته، ولكن من الممكن أن يعيش الإنسان بدون بعضها، وفيما يلى 7 أجزاء من الجسم يمكن للشخص أن يعيش بجزء منها، ورصدها موقع :Positive Med

1- الرئة

يقول الأطباء إنه حتى إذا تمت إزالة رئة واحدة، فإن الرئة الثانية تستطيع أن تقوم بوظيفة الرئتين بنسبة 70- 80 %.

2. الكلى

فهى كالرئة ، فتوجد فصين للكلى فوق على جانبي العمود الفقري مسئولة عن تصفية حمض البوليك وغيرها من النفايات وتصريفها في البول، كما تنظم توازن الملح والماء في الجسم وعلى الرغم من أهمية هذه المهمة فمن الممكن أن يعيش الشخص حياة طويلة وصحية مع وجود كلية واحدة فقط.

3- المعدة

في الحقيقة مجرد وعاء للمواد الغذائية العملية، في بعض الحالات تحدث مشكلات كبيرة في المعدة فيضطر الشخص لاستئصال جزء منها ، ويتم توصيل المرىء مباشرة إلى الأمعاء الدقيقة كما يحدث في بعض أنواع من جراحة فقدان الوزن، إذ يتم ترتيب أجهزة الجهاز الهضمي الأخرى للتأكد من أن المريض يمكن أن يأكل كمية صغيرة من الطعام.

4- الطحال

الطحال هو العضو الموجود بالجهاز المناعي ويقع أسفل الحجاب الحاجز، يساعد على ترشيح المواد الغريبة من الدم، وهو خزان للخلايا الدم الحمراء التالفة، عندما يحتاج الجسم كميات أكبر من الدم يفرز الطحال بعض خلايا الدم المخزنة لديه، ويعتقد بعض الأطباء أن وظيفة الطحال مساعدة للأجهزة الأخرى ويمكن إزالته دون أن يكون له أثر كبير على الشخص.

5- الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صماء موجودة في العنق، هذه الغدة تأخذ اليود من الدم ليتم استخدامها لصنع الهرمونات مثل هرمون الغدة الدرقية، تساعد هذه الهرمونات على تحويل الأكسجين والمواد المغذية إلى طاقة وحرارة، يمكن لأي شخص أن يعيش من دون الغدة الدرقية وذلك وفقاً لما تقوله العديد من الدراسات.