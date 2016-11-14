اليوم.. نقابة المهندسين تعلن نتائج دراسة آثار السيول برأس غارب

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوى نقيب المهندسين، اليوم، الاثنين، مؤتمرا صحفيا للجنة الفنية لدراسة مخاطر السيول بمحافظة البحر الأحمر "رأس غارب – سفاجا".

وقال المهندس عبدالكريم آدم، رئيس اللجنة الفنية لمعاينة آثار السيول بمدينة رأس غارب، وسفاجا، بنقابة المهندسين، وأمين الصندوق المساعد للنقابة، أن قرار تشكيل اللجنة جاء تفعيلا لدور النقابة الوطنى فى التصدى لمثل هذه الكوارث والأزمات التى تمس الوطن والتصدى لها، وإعلان رأيها بكل صراحة ووضوح وبطرق فنية هندسية فقط دون أى ميول أو اتجاهات إيمانا منا بالدور الوطنى للنقابة وتفعيلا للقانون 66 لسنة 74، الذى ورد فيه أن النقابة هى الاستشارى الأول للدولة.

وأوضح آدم، أن اللجنة قامت بعمل زيارة ميدانية لرأس غارب وسفاجا يومى الخميس والجمعة الماضيين، وأن اللجنة تواصلت مع كافة الجهات المعنية بهذا الأمر للوقوف على أى دراسات تمت بهذا الخصوص للخروج بدراسة فنية وافية.