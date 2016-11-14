محمد بن راشد يستقبل رئيس منتدى "دافوس"

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في مدينة جميرا بدبي، البروفيسور كلاوس شواب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، الذي يزور الدولة حالياً، في إطار مشاركته في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد آل مكتوم.

واستعرض سموه مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، خلال اللقاء الذي حضره معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، آخر المستجدات العالمية والتطورات التكنولوجية، في ظل التطورات المتسارعة، وسعي حكومات العالم لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة.

وناقش سموه مع شواب، كتابه الأخير «الثورة الصناعية الرابعة»، ودور هذه الثورة في إعادة تعريف صناعات بالكامل، بفعل التطورات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والمركبات الذاتية القيادة، والطباعة الثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم المواد، وتخزين الطاقة، والحوسبة الكمية.