الشرقي ينقل تعازي خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد لخادم الحرمين في وفاة تركي بن عبد العزيز

نقل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، في وفاة المغفور له الأمير تركي بن عبد العزيز آل سعود، وذلك خلال استقباله له بقصره في عرقة بالرياض اليوم والوفد المرافق.

كما نقل سموه تعازي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئه الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من كبار المسؤولين.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له، في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ومحمد بن سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية اللواء خالد بن فهد الروضان، ومندوب عن المراسم الملكية.