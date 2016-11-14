حظك اليوم برج القوس الاثنين 14/11/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، هذا البرج الذى يتميز أبنائه بالكثير من لصفات أهمها الصدق والجرأة والقدرة على مصارحة الجميع، كما دائمًا ما يكونوا متفائلين لدرجة كبيرة.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

مرت علاقتك العاطفية الفترة الماضية بكثير من الاضطرابات، ولكن الحبيب سيعوضك اليوم عن كل هذا، سيكون اليوم جيد على كافة المستويات، كما أنه سيكون أكثر مرونة ولطف من المعتاد.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

ربما تمر اليوم بأزمة طارئة فى العمل، ولكن عليك الصبر قليلاً وتوخى الحذر قبل اتخاذ أى قرار، ما عليك إلا أن تتعامل بذكاء أكثر مع كل الأزمات التى تحدث لك حتى لا تخسر وضعك فى العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

أوضاعك الصحية ليست جيدة إلى حد كبير، بسبب عدم حرصك على تناول الأطعمة الصحية، وكذلك السهر لساعات طويلة، وهو ما كان له تأثير سئ على صحتك فعليك الانتباه.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة هى الأفضل على مستوى الصحة، ولكن ستحدث بعض الخلافات العائلية التى ستتعامل معها بذكاء.