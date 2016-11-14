حظك اليوم برج الدلو الاثنين 14/11/2016

يتميز مولود برج الدلو بصفاته المحببة، وشخصيته المألوفة، لديه الكثير من الأصدقاء، يحب الآخرين ولا يتأخر فى تقديم المساعدة لمن يحتاجها، متمسك برأيه فى النقاشات إلا أنه اذا شعر بأنه على خطأ فسرعان ما يعترف بخطأه و صحة رأى شريكه فى النقاش، أصحاب هذا البرج من أكثر الأشخاص وداً لمن حولهم، ولا تخلو صفاتهم من بعض السلبية، إلا أن صفاتهم الإيجابية هى التى تجذب الآخرين لهم، وتجعلهم لا يرون خصالهم الغير محببة .

برج الدلو على الصعيد العاطفى

علاقتك بالحبيب جيدة جدًا، من الضرورى أن يكون اليوم مناسب جدًا للحديث عن كافة الأمور المعلقة، والبحث فى مسقبل هذه العلاقة حتى يشعر الشريك ببعض الاهتمام.

برج الدلو على الصعيد المهنى

ربما تمر هذه الفترة ببعض التقلبات على مستوى مديرك فى العمل، لذا يجب معرفة كيف يمكن أن تتجاوز كل هذه المشكلات دون أن تخسر وضعك المهنى.

على الصعيد الصحى

أزمة صحية طارئة، ربما تكون أنت بحاجة للذهاب إلى الطبيب فى أسرع وقت ممكن، للحصول على الرعاية الصحية اللازمة، كما أنه يفضل أن تحصل على بعض الراحة والاسترخاء لكى تنعم بحياة هادئة.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يجب أن تستعد لمواجهة مشكلات جديدة، فالأمور ليست جيدة فى مكان العمل وأنت لا تستطيع إنجاز سوى القليل. لا تجعل ذلك يخيفك، فهذه المراحل تجيء ثم تذهب. فى حياتك الخاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت تشعر أن العلاقات مع من حولك تفقد رونقها. اكسر قيود الروتين وافعل شيئًا غير تقليدي