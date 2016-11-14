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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/11/2016

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حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/11/2016 حظك اليوم برج الحوت الاثنين 14/11/2016

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يتميز أشخاص بالتفهم، و تقبلهم للأشخاص الآخرين إذ تجد أن مواليد هذا البرج مرافق لمختلف الشخصيات، يظهر لك مواليد برج الحوت فى العلاقة معه الكثير من الشفافية واللطف ولكن لا يعبر عما يدور فى خاطره، يتميز مواليد برج الحوت أيضا بأن لهم مرونة و حركة مستمرة وقابلية للتحول و يتميزون بأن باستطاعتهم أن يقوموا باستعراض الماضى والحاضر والمستقبل معا مما يمكنهم من التنبؤ فى بعض الأمور.

 

الحوت على الصعيد المهنى :

مشاكل العمل المتكررة فى طريقها للحل ، عليك تحسين علاقتك بزملائك فى العمل والتخلى عن بعض طباعك السيئة كالعند ، التى تكون دائماً سبباً فى الخلاف بينكم.

 

الحوت على الصعيد العاطفى :

تحاول اتخاذ قرار جاد وهام فى علاقتك بشريك حياتك، ولكنك متردد فكر بعمق فى الأمر من كافة الجوانب واحسم العلاقة سريعة بدلاً من تضييع وقتك فى علاقة محكوم عليها بالفشل.

 

الحوت على الصعيد الصحى:

تتعافى من نزلة الأنفلونزا التى تعانى منها منذ أيام، ولكن احرص على عدم التعرض للهواء البارد حتى لا تنتكس، واستمر فى تناول المشروبات الدافئة.

 

توقعات علماء الأبراج للفترة القادمة:

تشعر الآن بأنك سليم البنية والذهن وأخيرًا بإمكانك أن تتصرف على طبيعتك وسجيتك، كم الطاقة التى بداخلك حاليًا تمكنك من تطوير الأشياء فى العمل والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية،كما أنه الوقت المناسب لأخذ عطلة، حيث ستتمكن هناك من التفكير بذهن صافى وتحديد المشروعات التى ينبغى عليك تركها وتلك التى ترغب فى الشروع بها، من الآن فصاعدًا، الرؤية لديك واضحة وبإمكانك اتخاذ القرارات السديدة والتأقلم مع أى موقف تتعرض له


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مصر 365

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