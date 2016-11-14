حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14/11/2016

الهدوء والعاصفة فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة برج الجوزاء، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الجوزاء الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

الأمور تعود للتوتر مع رؤسائك مرة أخرى، بسبب أسلوبك المستفز فى الردود وتشبثك بالرأى فى عدد من المواقف التى تطلب ذلك، ستكون الفترة القادمة بحاجة إلى الابتعاد قليلاً عن عدد من الزملاء حتى تعود الأجواء إلى طبيعتها.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

البحث عن مخرج للهروب من المشكلة التى وضعك فيها أحد الأصدقاء لن يأتى بفائدة، فعليك بالمواجهة وتوضيح موقفك بشكل صحيح حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فمواقفك ضيف جداً الآن.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

لا تؤمن بالنصائح الطبية التى تأتيك من كبار السن، رغم أن بعضها يكون صحيحاً لكنك لا تنفذها بسهولة، وعليك أن تتعامل مع مشاكلك الصحية باهتمام أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى يوم ملئ بالهدوء المفتعل الذى فرضه عليه الأجواء المتوترة والصراعات الداخلية التى تتحكم فى تفكيره ، ولن يحقق نتائج جيدة على الصعيد المهنى اليوم.