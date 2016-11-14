أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14/11/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 14/11/2016

>

الهدوء والعاصفة فى وقت واحد الجملة التى من الممكن أن تلخص حياة ، فيتسم مواليده بالرزانة والعقل والحكمة، والغضب العارم الذى دائماً ما يصدر منهم فى عدد من المواقف ، هذه هى أبرز صفات برج الجوزاء الذى نقدم له اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

الأمور تعود للتوتر مع رؤسائك مرة أخرى، بسبب أسلوبك المستفز فى الردود وتشبثك بالرأى فى عدد من المواقف التى تطلب ذلك، ستكون الفترة القادمة بحاجة إلى الابتعاد قليلاً عن عدد من الزملاء حتى تعود الأجواء إلى طبيعتها.

 

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

البحث عن مخرج للهروب من المشكلة التى وضعك فيها أحد الأصدقاء لن يأتى بفائدة، فعليك بالمواجهة وتوضيح موقفك بشكل صحيح حتى لا تخسر أكثر مما خسرت فمواقفك ضيف جداً الآن.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

لا تؤمن بالنصائح الطبية التى تأتيك من كبار السن، رغم أن بعضها يكون صحيحاً لكنك لا تنفذها بسهولة، وعليك أن تتعامل مع مشاكلك الصحية باهتمام أكثر من ذلك.

 

توقعات علماء الفلك..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجوزاء أن يقضى يوم ملئ بالهدوء المفتعل الذى فرضه عليه الأجواء المتوترة والصراعات الداخلية التى تتحكم فى تفكيره ، ولن يحقق نتائج جيدة على الصعيد المهنى اليوم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى