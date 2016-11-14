حظك اليوم برج الجدى اليوم الاثنين 14/11/2016

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات من أهمها الذكاء وحبهم الزائد لمساعدة الغير وتقديم الخدمات الدائمة لهم.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

علاقتك بالحبيب مستقرة إلى حد كبير، من المتوقع كذلك أن تكون المرحلة المقبلة أفضل مما هى عليه الآن، كما عليك أن تعيد ترتيب أوراقك وتفكر فى مستقبل هذه العلاقة.

الجدى على الصعيد المهنى ..

أزمة طارئة فى العمل بسبب بعض الخلافات التى تحدث مع مديرك فى العمل، ما عليك إلا أن تكون أكثر ذكاء فى التعامل مع هذا التغيرات التى تحدث من فترة لأخرى.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

حاول أن تحافظ على صحتك أكثر من ذلك، ربما يكون اليوم هو الوقت المناسب لاتخاذ القرار السليم واتباع نظام غذائى صحى، وكذلك ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك فى الحصول على جسد صحى.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

من المتوقع أن تكون المرحلة المقبلة أفضل كثيرًا على كل المستويات، كما أنه من المتوقع أن تمر ببعض الأزمات البسيطة، ولكنك سرعان ما تسيطر عليها وتستعيد ثقتك فى ذاتك.