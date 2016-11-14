حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14/11/2016

لمواليد برج الميزان نقدم توقعات علماء الفلك لليوم الاثنين 11 نوفمبر التى تستحق أن توضع فى الاعتبار بدءا من الصعيد المهنى الذى استقر بنسبة كبيرة ، كما تتطرق التوقعات إلى الجانب الصحى الذى يتطلب المزيد من الاهتمام وأيضا الشق العاطفى الذى استقر بالفعل ويشهد انتعاشة.

برج الميزان على الصعيد المهني:

لمواليد برج الميزان الصعيد المهنى استقر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية و ذلك يرجع لتركيزك فى العمل وبذلك الكثير من المجهود ، والفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية سيشهد انتعاشة خلال هذه الفترة وتتحسن علاقتك بشريكك بنسبة كبيرة وذلك بعد اعترافك بأخطائك وحرصك على أن تحافظ على هذه العلاقة.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان الصعيد الصحى، تلجأ لزيارة الطبيب المختص وذلك بعد شكواك المتكررة من آلام العظام التى تلاحقك من أسابيع لكنها تزداد بسبب تجاهلك زيارة الطبيب .

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك أن تخرج خارج الروتين اليومى حتى لا تتأثر حالتك المزاجية ، و ينصح علماء الفلك بأن تبدأ دراسة جديدة أو ممارسة هواياتك القديمة مثل الرسم أو عزف الموسيقى .