أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14/11/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14/11/2016 حظك اليوم برج الميزان الاثنين 14/11/2016

>

 

لمواليد برج الميزان نقدم توقعات علماء الفلك لليوم الاثنين 11 نوفمبر التى تستحق أن توضع فى الاعتبار بدءا من الصعيد المهنى الذى استقر بنسبة كبيرة ، كما تتطرق التوقعات إلى الجانب الصحى الذى يتطلب المزيد من الاهتمام وأيضا الشق العاطفى الذى استقر بالفعل ويشهد انتعاشة.

 

برج الميزان على الصعيد المهني:

لمواليد برج الميزان الصعيد المهنى استقر بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضية و ذلك يرجع لتركيزك فى العمل وبذلك الكثير من المجهود ، والفترة المقبلة ستحمل لك الكثير من المفاجآت الجيدة .

 

برج الميزان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الحياة العاطفية سيشهد انتعاشة خلال هذه الفترة وتتحسن علاقتك بشريكك بنسبة كبيرة وذلك بعد اعترافك بأخطائك وحرصك على أن تحافظ على هذه العلاقة.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الميزان الصعيد الصحى، تلجأ لزيارة الطبيب المختص وذلك بعد شكواك المتكررة من آلام العظام التى تلاحقك من أسابيع لكنها تزداد بسبب تجاهلك زيارة الطبيب .

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن عليك أن تخرج خارج الروتين اليومى حتى لا تتأثر حالتك المزاجية ، و ينصح علماء الفلك بأن تبدأ دراسة جديدة أو ممارسة هواياتك القديمة مثل الرسم أو عزف الموسيقى .


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى