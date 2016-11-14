حظك اليوم برج العذراء الاثنين 14/11/2016

نقدم لمولود برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، وهو البرج المعروف بأنه مستقل جدًا وقادر على استغلال ذكائه فى إنجاز كل الأمور الصعبة المعقدة التى تقف فى طريقه، ويتمتع أيضًا بذاكرة قوية وعقل تحليلي.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني:

هناك محاولات لسحبك فى اتجاهات مختلفة فى الأيام القليلة الماضية، مما جعلك عاجزًا عن اتخاذ قرارات حاسمة ولكن اليوم تحتاج بشدة للوضوح الشديد والحسم وستكون قادرًا على اتخاذ قرار واضح وسليم بشأن قضايا مختلفة فى مكان عملك، ومن المحتمل أن تحصل على مشورة مهنية جيدة من شخص تثق به ايضًا.

برج العذراء على الصعيد العاطفي:

عليك أن تنتبه لأن شريكك صبره أوشك على النفاد، فقد منحك ما يكفى من الاهتمام والدفء فى الأيام الماضية رغم ردود فعلك الباردة على محاولاته لإرضائك وهو على وشك أن يتخلى عن الأمر برمته وينصرف بعيدًا عنك.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

على الرغم من أنك تتمتع عادة بصحة جيدة إلا أنك تعانى من انخفاض قدرتك على التحمل، والكثير من الخمول والكسل والعجز عن الخروج من السرير، تحتاج لدفعة قوية لبدء يوم جيد.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

تعيش الكثير من الفوضى والإهمال هذا اليوم وأفكارك تميل إلى التدفق فى الكثير من الاتجاهات والنتيجة هى أنك لن تكون قادرًا على إنهاء أى مشروع اليوم، فأنت بحاجة شديدة للتركيز لذا من المفيد أن تجرب بعض التمارين الذهنية.