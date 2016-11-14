أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
محافظ الإسكندرية:‏‫ الشرطة تقدم أروع الأمثلة في الدفاع عن المواطنين -
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان -
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 11 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11/4/2017 وارتفاع جنوني في سعر الأسمنت -
ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-4-2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
فيديو| المقاصة: لن نقف أمام رغبة أي لاعب في الانتقال للأهلي -
مساء dmc - حلقة الإثنين 10-4-2017 مع إيمان الحصري "لقاء مع د/ أسامة الأزهري وتجديد الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-11-2016

Google+ Print
حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-11-2016 حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-11-2016

>كتبت : رانيا علوى

على الصعيد المهني:

لمواليد برج السرطان الصعيد المهنى الصعيد المهنى فى طريقة الاستقرار ، لكن عليك أن تتعامل بجدية و كم أكبر من التركيز حتى تستطيع تنفيذ المهام التى كلفت بها مؤخرا على أكمل وجه .

 

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية قد تشهد الكثير من التغيرات هذه الفترة عليك أن تعمل جاهدا على تخطى هذه المرحلة المشتتة والتى قد تضر تماما بشكل علاقتك بالشريك.

 

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى ينتظر منك الاهتمام، فشعورك المتكرر بالأوجاع والآلام البسيطة خلال الأيام القليلة الماضية ، و اعلم أن الحل ليس فى تناول المسكنات بل زيارة الطبيب فى أقرب وقت ممكن .

 

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان، اليوم ستلتقى صديقا قديما قد يدعمك و بقوة لأخذ خطوات مهمة ستغير مجرى حياتك و خاصة الشق العملي.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى