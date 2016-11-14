حظك اليوم برج السرطان الاثنين 14-11-2016

كتبت : رانيا علوى

برج السرطان على الصعيد المهني:

لمواليد برج السرطان الصعيد المهنى الصعيد المهنى فى طريقة الاستقرار ، لكن عليك أن تتعامل بجدية و كم أكبر من التركيز حتى تستطيع تنفيذ المهام التى كلفت بها مؤخرا على أكمل وجه .

برج السرطان على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج حياتك العاطفية قد تشهد الكثير من التغيرات هذه الفترة عليك أن تعمل جاهدا على تخطى هذه المرحلة المشتتة والتى قد تضر تماما بشكل علاقتك بالشريك.

برج السرطان على الصعيد الصحي:

لمواليد برج السرطان الصعيد الصحى ينتظر منك الاهتمام، فشعورك المتكرر بالأوجاع والآلام البسيطة خلال الأيام القليلة الماضية ، و اعلم أن الحل ليس فى تناول المسكنات بل زيارة الطبيب فى أقرب وقت ممكن .

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان، اليوم ستلتقى صديقا قديما قد يدعمك و بقوة لأخذ خطوات مهمة ستغير مجرى حياتك و خاصة الشق العملي.