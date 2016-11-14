حظك اليوم برج الأسد الاثنين 14/11/2016

برج الأسد على الصعيد المهني

إجازتك من العمل قاربت على الانتهاء وستعود لمهام وتكليفات جديدة من مديرينك ، عليك الاستعداد جيداً للعودة لعملك بطاقة إيجابية ومجموعة من الأفكار الجديدة لتقترحها على مديرك .

برج الأسد على الصعيد العاطفي:

لا مانع من إشراك شريك حياتك فى مشكلات عملك ومشكلاتك الخاصة ، فقد يكون له وجهة نظر تفيدك وتفتح لك أبوابا أخرى للحل ومواجهة الأزمات ، فلا تتراجع عن المشورة وطلب النصيحة.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

حالتك الصحية تحسنت بعد الإجازة والراحة التى حصلت عليها خلال الفترة الماضية ، حاول الاستمرار على النظام الغذائى الصحى الذى اتبعته الأسبوع الماضى وتناول الخضروات الطازجة والفواكه.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد

خبر سار فى الطريق إليك ، ولكن لا تخبر كل من حولك بكل شىء حتى لا يفسدون فرحتك، احتفظ ببعض أسرارك لنفسك واختر أصدقائك المقربون بعناية ،و الذين تخبرهم بتفاصيل حياتك.