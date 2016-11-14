حظك اليوم برج الأسد الاثنين 14/11/2016

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برج الأسد على الصعيد المهني
إجازتك من العمل قاربت على الانتهاء وستعود لمهام وتكليفات جديدة من مديرينك ، عليك الاستعداد جيداً للعودة لعملك بطاقة إيجابية ومجموعة من الأفكار الجديدة لتقترحها على مديرك .
برج الأسد على الصعيد العاطفي:
لا مانع من إشراك شريك حياتك فى مشكلات عملك ومشكلاتك الخاصة ، فقد يكون له وجهة نظر تفيدك وتفتح لك أبوابا أخرى للحل ومواجهة الأزمات ، فلا تتراجع عن المشورة وطلب النصيحة.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
حالتك الصحية تحسنت بعد الإجازة والراحة التى حصلت عليها خلال الفترة الماضية ، حاول الاستمرار على النظام الغذائى الصحى الذى اتبعته الأسبوع الماضى وتناول الخضروات الطازجة والفواكه.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد
خبر سار فى الطريق إليك ، ولكن لا تخبر كل من حولك بكل شىء حتى لا يفسدون فرحتك، احتفظ ببعض أسرارك لنفسك واختر أصدقائك المقربون بعناية ،و الذين تخبرهم بتفاصيل حياتك.
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