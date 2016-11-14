الرئيس السودانى يتسلم رسالة خطية من نظيره اليمنى

الخرطوم أ ش أ

تسلّم الرئيس السودانى، عمر البشير، مساء الأحد، رسالة خطية من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، تتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، جاء ذلك خلال استقباله بالخرطوم نائب الرئيس اليمني، على ‏محسن صالح الأحمر، الذى سلّمه الرسالة.

وكان الأحمر والوفد المرافق له قد وصلوا للعاصمة السودانية الخرطوم فى زيارة رسمية، يبحث خلالها مع القيادات السودانية العلاقة الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومن المقرر أن يلتقى نائب الرئيس اليمني، عدداً من المسؤولين السودانيين خلال الزيارة التى تستغرق ثلاثة أيام.

يذكر أن النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكرى حسن صالح، كان على رأس مستقبلى الأحمر، بجانب وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد، ووزير الصحة، بحر إدريس أبوقردة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الجيش السودانى .