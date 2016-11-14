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الداخلية: التلاحم بين الجمهور والشرطة رسالة واضحة تعكس استقرار البلاد

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الداخلية: التلاحم بين الجمهور والشرطة رسالة واضحة تعكس استقرار البلاد الداخلية: التلاحم بين الجمهور والشرطة رسالة واضحة تعكس استقرار البلاد

>كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء حاتم أبو زيد مدير الادارة العامة للشئون المعنوية بوزارة الداخلية، إن الجمهور فى مباراة كرة القدم بين المصرى وغانا، كان اللاعب رقم واحد فى المباراة، حيث جسد قيمة الروح الرياضية اللى عكست أصالة الشعب المصرى وحضارته.

 

وأضاف مدير الادارة العامة للشئون المعنوية بوزارة الداخلية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، كان لهذه الروح الرياضية بالغ الأثر فى خروج المباراة بهذا المشهد المتحضر فى السلوك والتشجيع، وأن ذلك وضح جلياً فى تعاون الجمهور المثمر مع رجال الشرطة المكلفين بتأمين المباراة.

 

وأردف، مدير الإدارة العامة للشئون المعنوية، أن هذا التلاحم بين الجمهور والشرطة يعد رسالة واضحة تعكس استقرار البلاد.

 

وكانت وزارة الداخلية تبنت حملة بعنوان "شجع..إفرح" قبل المباراة، والتى طالبت الجماهير بخمس أشياء، حيث قالت الداخلية للجمهور، الشرطة لأمنك وخدمتك والتفتيش لا يعيبك، والألعاب النارية قد تصيبك وتصيب غيرك وتعكر صفو فرحتك، والتشجيع الحضارى يرفع من روح فريقك، وافرح بالفوز، ولكن لا تتجاوز فى الفرحة، واجعل الروح الرياضية أساس تشجيعك، فالكرة غالب ومغلوب، والتعصب يضر ولا يفيد.

 

وكانت إدارة الشئون المعنوية أنشئت بقرار من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار لرعاية الضباط وإعلاء قيمة العمل الأمنى.


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