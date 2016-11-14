دورة تدريبية عن عمل العروض التقديمية للعاملين بمركز معلومات جامعة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى

ينظم إدارة تدريب أفراد المجتمع التابعة للإدارة العامة للمشروعات بقطاع شئون البيئة دورة تدريبية عن كيفية إنشاء العروض التقديمية، وذلك لتدريب العاملين على أحدث وسائل العمل اﻹلكترونى فى إطار سعى إدارة الجامعة لتحويلها لجامعة ذكية تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، وإعداد عمرو كشك مدير عام إدارة المشروعات ومصطفى حسن مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع، وفاتن إبراهيم مسئول قسم التدريب باﻹدارة.

ويحاضر فى الدورة التى تستمر حتى 16 نوفمبر الجارى كل من فاطمة خليل، وعبده جابر عبده، وأحلام عمران، وتدور محاور الدورة حول كيفية عرض ملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه بشكل مبسط وسهل من خلال الصور والمخططات الهيكلية للعرض وذلك فى صورة شرائح متتالية.

ويحضر الدورة متدربون من مديرتى الصحة والزراعة، ومن إدارات الجامعة المختلفة من إدارة التغذية، والعلاقات الثقافية، وإدارة التغذية، ودعم واتخاذ القرار، والرعاية الطبية، وإدارة اﻹحصاء، وكليات الطب البيطرى، والسياحة والفنادق.