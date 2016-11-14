وزير الرياضة: مكاسب بالجملة من مواجهة المنتخب وغانا

كتب رامى ناجى

هنأ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لاعبى المنتخب القومى لكرة القدم وجهازهم الفنى بقيادة هيكتور كوبر بالفوز على منتخب غانا بنتيجة هدفين للاشىء فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد بإستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى إطار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

وأكد وزير الرياضة ان مباراة غانا بها مكاسب بالجملة وأهمها عودة الجماهير بشكل حضارى وقطع شوط كبير للوصول إلى المونديال.

وحرص وزير الرياضة على النزول إلى غرفة اللاعبين بعد انتهاء المباراة لمصافحتهم وتهنئتهم بالفوز والحصول على الثلاثة نقاط ليحل المنتخب فى صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط يليه منتخب أوغندا برصيد 4 نقاط وغانا بنقطة واحدة والكونغو فى المركز الرابع بدون رصيد.

وأشاد المهندس خالد عبد العزيز بأداء اللاعبين وحرصهم على تحقيق الفوز فى المباراة ليقطعوا شوطا كبيرا نحو تحقيق حلم المصريين فى التأهل لبطولة كأس العالم بروسيا، لافتا إلى حرص الجمهور المصرى على تشجيع اللاعبين ومؤازرتهم طوال المباراة.

وكان وزير الشباب والرياضة قد شهد المباراة بإستاد برج العرب برفقة مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبو ريدة وكل من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وسط تواجد نحو 60 ألف مشجع.