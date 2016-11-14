رحيل «الساحر».. حزن بين نجوم الفن على فراق «المزاجنجي» محمود عبد العزيز

كتب – محمد جمال

توفي مساء أمس السبت الفنان الكبير محمود عبد العزيزعن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع مع المرض لعدة أسابيع مع المرض.

وأدى العشرات من الفنانين ونجوم المجتمع المدني صلاة الجنازة على الفنان محمود عبد العزيز بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وذلك قبل وداعه إلى مثواه الأخير.

وعبر نجوم الفن عن بالغ حزنهم فى وفاة الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وعلى رأسهم الفنانة هالة صدقي، والتى عبرت عن بالغ حزنها لرحيل الفنان الكبير محمود عبد العزيز، موضحة أنه كان يعاني ويتألم من شدة المرض، وأن الموت أراحه من آلام المرض.

وقالت “صدقي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية “إم بي سي مصر” اليوم الأحد، أنها قامت بزيارة الراحل “محمود عبد العزيز” قبل وفاته داخل المستشفى التي كان يتواجد بها، إلا أنها لم تراه، وسمعت فقط صوته وهو يتألم من شدة المرض، ما أصابها بالحزن والدخول في دوامة بكاء على ما يعنيه الراحل.

كما أعرب الفنان الكبير حسن يوسف، عن بالغ حزنه وأسفه لرحيل النجم الكبير محمود عبد العزيز.

وقال “يوسف” إن الراحل كان عبقري من عباقرة الأداء التمثيلي، وهذا ما تجلى في دوره بفيلم الـ”كيت كات”، الذي هرب منه كثير من الفنانين، ولكن “عبد العزيز” تصدى للدور، ليصبح بعد ذلك بصمة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف “يوسف”، أنه تربطه علاقة بالراحل “محمود عبد العزيز” منذ عام 1973، وأن الراحل كان دائما يتمرد على الأدوار الصغيرة منذ بدايته، وكان يؤمن بقيمته وفنه، التي هي في الحقيقة أكبر من ذلك، موضحًا أن الراحل كان نجمة المفضل.

وقال هنيدي عن رحيل محمود عبد العزيز: افتقدنا قامة كبيرة.. وكان “حبيب للكل”، مضيفًا، إن النجم الراحل محمود عبد العزيز، ترك تاريخ كبير في السينما المصرية والعربية أيضا.

وأضاف “هنيدي” الساحر محمود عبد العزيز، كان قامة كبيرة بالسينما المصرية وكان “حبيب للكل”.

و أعربت الفنانة وفاء عامر عن بالغ حزنها لفقد فنان ذو قيمة كبيرة مثل النجم الراحل محمود عبد العزيز، مضيفة، أنه لن يتكرر سواء على المستوى الفني، أو الأخلاقي، أو على المستوى الاجتماعي والإنساني.

وأضافت “عامر”، أنه كان دأوب على مساعدة صغار الفنانين، وكان يتعامل مع العمال داخل الاستوديو مع العمال بكل بساطة وكان يتناول “الفطار” معهم.

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قال الفنان عزت العلايلي، إن الراحل محمود عبد العزيز، سطر تاريخا يحترم في السينما المصري، كونه فنان غير عادي يبحث دائما عن الأفضلية.

وأضاف “العلايلي”، أن الراحل “محمود عبد العزيز” كان لا يقبل أي عمل إلا إذا اقتنع به، وكان إنسان رائع وفنان جميل، وبسيط على المستوى الإنساني، وكان يعشق التأمل، مضيفًا إلى أنه حاول التحدث إلى الراحل “محمود عبد العزيز” قبل وفاته أثناء تواجد في المستشفى، إلا أنه لم يتمكن من ذلك نتيجة لشدة مرضه.

و عبرت النجمة إلهام شاهين، عن بالغ حزنها على فقدان ساحر السينما المصرية، النجم محمود عبد العزي.

وقالت “شاهين”، أن “محمود عبد العزيز” كان نجما عظيمًا، لن يتكرر، وكان قادرًا على إسعاد الناس وصنع البهجة والتأثير فيهم.

وأوضحت أن الراحل كان محب لعمله وفنه، وكان يظل طيلة وقته يبحث دائما عن الاختلاف والخروج من التقليدية، للوصول إلى الاختلاف والتميز.