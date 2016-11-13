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صور.. أصالة تقدم باقة من أغانيها في ختام مهرجان الموسيقى العربية

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صور.. أصالة تقدم باقة من أغانيها في ختام مهرجان الموسيقى العربية صور.. أصالة تقدم باقة من أغانيها في ختام مهرجان الموسيقى العربية

المطربة أصالة

بدأت منذ قليل المطربة السورية أصالة الفقرة الأخيرة من فعاليات الحفل الختامي للدورة الـ25 لمهرجان الموسيقى العربية.

وقبل بداية الحفل حرصت “أصالة” على تحية جمهورها، وتواصل الآن أصالة فقرتها الغنائية بمصاحبة الفرقة الموسيقيى بقيادة المايسترو سعيد كمال.

وأبدت الفنانة السورية تخوفها من صعوبة أغنية «استحالة»،التي غنتها لأول مرة بحفلها المقام حاليًا بختام اليوبيل الفضي لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية.

وأكدت أصالة على صعوبة حفظها الأغنية، التي قدمتها مع نخبة من أشهر أغانيها ومنها حبة ظروف والورد العربي، ومنازل، ويا مجنون وغيرها.

المراسل : عمر جمال

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