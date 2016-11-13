ننشر أسماء ضحايا ومصابى حادث تصادم سيارة وموتوسيكل أمام دير مارجرجس بقنا

قنا - هند المغربي

حصلت اليوم السابع علي أسماء الضحايا والمصابين في حادث تصادم سيارة بدراجه بخارية بطريق قرية المحروسة بالقرب من دير الشهيد مارجرجس.

حيث أسفر الحادث عن مصرع يوسف كامل 55 سنة ونجله قائد الدراجة واصابة جورجينا ابراهيم تامر 38 سنة وأمانى يوسف كامل 10 سنوات وشقيقها كيرلس 6 سنوات.

حيث تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد محسن كمال مأمور مركز شرطة قنا، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى رقم 6326 ، ودراجة نارية رقم 5937، وتم نقل الضحايا والمصابين لمستشفى قنا العام بسيارات مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف وأفادت التحريات المبدئية، أن مستقلى الدراجة كانوا فى طريقهم لدير مار جرجس.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.