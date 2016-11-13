طارق الخولي: لجنة فحص حالات المحبوسين تعطي اهتمامًا بالحالات المرضية الحرجة

قال عضو لجنة فحص حالات الشباب المحبوسين البرلماني طارق الخولي، إن اللجنة تُعطي اهتمامًا بفحص ملف الحالات المرضية الحرجة، والطلاب، والفتيات، بالإضافة إلى المحبوسين بسبب قضايا النشر والرأي والتعبير.

وأضاف الخولي خلال لقائه ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن القائمة المقبلة التي سيتم فحصها للإفراج عنهم تعتبر كلها طلاب، حتى يعودوا لدراستهم ويندمجوا لحياتهم الطبيعية، قائلا: “من المؤكد أن يكون هناك برامج إدماج حتى يعودوا هؤلاء الطلاب إلى حياتهم الطبيعية”.

وتابع: “من الصعب الإفصاح عن بعض الأسماء، بسبب أن القائمة ستعلن من خلال مؤسسة الرئاسة، بعد مراجعتها من الناحية القانونية”.

وأوضح الخولي أن جماعة الإخوان المسلمين ليسوا في قوائم العفو عن الشباب المحبوسين، متابعًا أنه: “لا توجد وصاية على عمل اللجنة في فحص حالات الشباب المحبوسين”.