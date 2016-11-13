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نتانياهو يحذر وزراء إسرائيل من الحديث للإعلام عن ترامب

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نتانياهو يحذر وزراء إسرائيل من الحديث للإعلام عن ترامب نتانياهو يحذر وزراء إسرائيل من الحديث للإعلام عن ترامب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو – أرشيفية

أطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيراته باتجاه وزراء حكومته، محذرًا إياهم من الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام حول تنبؤاتهم لسياسة الرئيس الأمريكى دونالد المحتملة تجاه إسرائيل.

بحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» فقد نقلت صحيفة “هأرتس” الإسرائيلية اليسارية عن نتانياهو فى مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية أنه طالب جميع الوزراء وأعضاء الكنيست بالصمت حتى بداية عمل الإدارة الأمريكية الجديدة فى يناير المقبل.

وأشار نتانياهو إلى حديثه مع ترامب عقب إعلان فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأربعاء الماضى، قائلًا “لقد تحدث عن صداقته العميقة مع إسرائيل، والتي ميزته هو والفريق المحيط به لسنوات عديدة”، لافتاً إلى أن حكومته تعاملت فى السنوات الأخيرة مع العلاقات الأمريكية -الإسرائيلية بحكمة ومسئولية، وأنها تخطط لاتباع نفس الطريق فى السنوات المقبلة”.

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